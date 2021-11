Magdalena Stępień chwali się wypoczynkiem na Malediwach. "Udało mi się spełnić marzenie (FOTO)

Kate 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Po co ona co chwile wyjezdza w ciepłe kraje z noworodkiem? Sama jestem w ciazy i kombinuje jak ograniczyc dziecku po porodzie ilosc bakterii, niepotrzebych wrazen i odwiedzin itd, zwlaszcza w dobie pandemii, a ona jest juz w drugiej dalekiej podrozy z noworodkiem. Czy to dziecko mialo juz wszystkie szczepienia? Cos mi sie wydaje, ze jest za malutkie. Moim zdaniem mogla posiedziec z nim troche w domu i poleczyc nerwy na terapii, a nie latać po swiecie, zeby wszystkim, a zwlaszcza Rzezniczakowi, pokazywac jak to sobie wspaniale zyje.