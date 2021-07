Magdalena Stępień komentuje rozstanie z Jakubem Rzeźniczakiem: "Wiem, że SAMODZIELNE RODZICIELSTWO nie będzie łatwe"

Halo 28 min. temu zgłoś do moderacji 24 4 Odpowiedz

Nie rozumiem jej zachowania..po co mówić takie rzeczy publicznie..ale OK zacznijmy od tego,że ona ciągle prawiła poematy na temat byłego,każde zdjęcie ,wyjawienie płci dziecka jakby to był jakiś wyczyn..od kiedy się poznali,było mnóstwo zdjęć ,informacji,wywiadów..Magda udzieliła wywiadu też pudełkowi? Pytam się po co ? Kim ona jest że wzięto ja do wywiadu ? A teraz mówi,że kocha swoje geny bo zrzuciła 17 kg..to już jest po prostu dziwne ,po co upublicznia wszystko,jeszcze warto może pokazać zdjęcia z porodówki,może jeszcze to..mam wrażenie ,że ona chciała po prostu złapać chwilę fejmu,5 minut ,bo tak na prawdę nic w życiu nie robiła ,tylko ślęczała na tym Instagramie ...żal jej ,ze została samotna matka ,ale kto jej kazał ? Mogła nie robić sobie świadomie dziecka z kimś kto kilkanaście razy zdradził swoją żonę już wcześniej..to chyba trzeba mieć trochę oleju w głowie ,zanim zdecydujesz się na dziecko z kimś..im więcej o niej czytam ,tym bardziej mi się wydaje ,że chciała wybić się na jego nazwisku być może mieć wysokie alimenty bo wiedziała ,że on prędzej czy później zdradzi bo taki ma charakter.