TYLKO NA PUDELKU: Jakub Rzeźniczak zaczął NOWY ROMANS, gdy był jeszcze w związku z Magdą Stępień?! "Wrócił z Rzeszowa i zażądał ROZSTANIA"

Hjui 12 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

Wiecie dlaczego te dziewczyny w to wpadaja... On jest bezkarny, a one nawet jak cos wyczuja to wmawia sie im, ze im sie wydaje, to one robią problem itd. Pierwsze miłość a zaraz ci mowi 180 stopni na drugi dzien ze nie wiesz przecież co za miesiąc bedzie... Ty ciągle robisz cos zle ale o nim nie może być mowy. Takie gotowanie żaby. Dobrze gdy kobieta ma wsparcie ale czesto go nie ma i sie zapada. Bo tak, wyjsc z tego trzeba miec jaja, bo i tak będą krzyczec za toba, on dalej będzie nieskazitelny i bezkarny. Trzeba postawic na siebie i to zrobila Edyta. Pozniej po takiej sieczce winisz sama siebie i sobie ujmujesz a on sie bawi, bo przeciez uwolnil sie od ciebie nie. Ty nie mozesz sie bronic bo robia z ciebie wariatke jak np. Z Justyny Żyły. Wtedy musisz isc mocno przed siebie i wytrzymać, pamietac ze to nie z toba jest cos nie tak. Przepracować swoje ale pamietac, ze to nie ty bylas kłamcą.