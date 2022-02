Magdalena Stępień dzieli się nowym zdjęciem synka ze szpitala: "JEDZIEMY Z TYM RAKIEM" (FOTO)

kamyk 10 min. temu zgłoś do moderacji 12 0 Odpowiedz

Chłopczyk jest niesamowicie podobny do swojego taty. Jak patrzę na jego kłute ciało to aż mi żal serce ściska. Niektórzy piszą, że Magda wrzuca tyle do sieci w trakcie leczenia syna. Domyślam się, że tak odreagowuje stres i napięcie wywołane chorobą syna. Jeśli choć trochę to poprawia jej nastrój to niech kontynuuje, mi to nie przeszkadza. Zdrowia i siły dla tej dwójki.