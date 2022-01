Magdalena Stępień dziękuje internautom za wsparcie i prosi: "Nie przestawajcie SIĘ MODLIĆ"

beff 18 min. temu zgłoś do moderacji 26 13 Odpowiedz

Ważne by inni się modlili, bo ona musi mieć czas na nalizenie podkładu, wykonturowanie twarzy, no i jeszcze błyszczyk.... ja nie mialam sily sie umyć gdy moj skarb chorowal, a ona...nie rozumiem, to dla mnie nie jest normalne, naturalne, a już wrzycanie zdjęć, filmów, czy komentowanie w ogole jest dla mnie nie do pomyślenia, nie do przyjecia. Ogromnie zal mi tego dzieciaka, ktory jest ofiarą i chorby i patologicznych rodziców tj.ojciec ktorego nie ma i matka łaknąca atencji .