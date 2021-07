Magdalena Stępień prezentuje nienaganną sylwetkę tydzień po porodzie i prawi o synu: "Bez Ciebie nie dałabym rady" (FOTO)

Sandi 13 min. temu zgłoś do moderacji 11 1 Odpowiedz

Gdybym mogła dać radę sobie świeżo po porodzie, byłoby to żeby po powrocie do domu (w szpitalu covid to wiadomo, ze zdjęcia trzeba było wysyłać razem z listą łakoci do doniesienia) wyłączyć telefon. Spać kiedy dziecko śpi, nie porównywać się z innymi, nie dawać z siebie więcej niż mały człowiek potrzebuje. Bałagan poczeka, odchudzanie poczeka, gry na telefonie i wścibska rodzina to samo. Ciagle czułam ze muszę się tłumaczyć, nawet już w ciąży: dlaczego dziewczynka, dlaczego masz pewność ze dziewczynka, dlaczego takie imię, dlaczego z tym facetem, dlaczego bez ślubu. A potem jeszcze gorzej: DLACZEGO MIAŁAŚ CESARKĘ (jakby to był mój pomysł...), dlaczego w Warszawie, dlaczego na zdjęciu widzę butelkę, dlaczego nie wzięłaś do szpitala koca od Nas, dlaczego sama nie zadzwoniłaś... Chciałam być miła, wyszło jak wyszło. Przy następnej ciąży powiem tylko w pracy i koniec. Ciotki widziały mnie ostatnio na komunii i im się wydaje ze jestem im coś winna, bo urodziłam dziecko i dołączyłam do klubu mam. Figa z makiem!