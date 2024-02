Maja Rutkowski wdzięczy się W BIKINI na greckich skałach (ZDJĘCIA)

eskimos 17 min. temu zgłoś do moderacji 8 1 Odpowiedz

Rutkowski oszczędza , jak widać. Preferuje taniochę przed sezonem. A to, że zimno i babki chodzą w kurtkach - nie ma znaczenia. O temperaturze wody nawet nie będę wspominał. Jak w Kołobrzegu. Tyle ,że Kołobrzeg to walory zdrowotne. Żarcie też wygląda tak, jak by go ktoś wygarnął z koryta. Najważniejsze jednak jest to, żeby się pochwalić. Tylko, pytam się - czym ??