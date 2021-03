Małgorzata Rozenek ujawnia szczegóły budowy NOWEGO DOMU: "Nie będzie wielką posiadłością"

Prywatnie Małgorzata Rozenek jest szczęśliwą żoną Radosława Majdana i matką trzech synów: Stasia, Tadzia i Henia. Na co dzień cała rodzina rezyduje w stolicy. Od jakiegoś czasu Małgosia i Radek szykują się na poważne życiowe zmiany. Na początku stycznia małżonkowie w towarzystwie pociech oglądali wartą ok. 1,5 mln złotych działkę pod Warszawą. Para planuje bowiem budowę wymarzonego domu.

Odkąd zostaliśmy rodzicami, zakochałam się w moim mężu na nowo. Radosław jest wybitnie opiekuńczym facetem – i w stosunku do mnie, i do chłopców. Bycie matką trojga dzieci nie zawsze jest łatwe. Zwłaszcza gdy dwoje z nich jest nastolatkami z własnym zdaniem. Kiedy jesteśmy w pięcioro, jestem najszczęśliwsza, bo wtedy czuję, że wszystko, co najważniejsze, już mam. Reszta jest tylko przyjemnym dodatkiem - stwierdziła.