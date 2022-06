Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan wnoszą pudła do okazałej rezydencji (ZDJĘCIA)

Małgorzata Rozenek przeżywa właśnie wyjątkowo gorący okres. Grafik celebrytki jest tak przepełniony, że po pięciu godzinach spędzonych w salonie fryzjerskim, gdzie w "królewskich" warunkach przygotowywano ją na Paradę Równości, zmuszona była ograniczyć się do ekspresowej sesji na pasach (za co zresztą mocno jej się dostało) i finalnie nie wzięła udziału w święcie wolności, równości i tolerancji. W tym natłoku obowiązków Gonia musiała jeszcze zorganizować sobie czas na długo oczekiwaną przeprowadzkę do nowego domu, który niegdyś należał do... Modesta Amaro.