Małgorzata Rozenek PRZEPROWADZIŁA SIĘ do nowego domu! "Dzisiaj razem z wami piję historyczną kawę" (ZDJĘCIA)

Morighan

Ludzie co was obchodzi jakieś rodzynek. UE praktycznie już ustaliła, że do 2035 nie będzie można jeździć autami spalinowymi, a do 2023 (!) zakażą produkcji aut spalinowych firmom motoryzacyjnym. To jest granda, pan milioner Filipiak może latać samolotami i jeździć autami spalinowymi luksusowymi (bo auta luksusowe typu lampo, ferrari są wyłączone z tego wspaniałego prawa), a gawiedź niech zapisała z buta albo zbiorkomem. Zainteresujcie się tym, to przyszłość wasza i waszych dzieci. Chcecie siedzieć jak smutne spaniele przed kompem, bo na wyjazd nigdzie nie będzie was stać?