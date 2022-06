Małgorzata Rozenek OSZUKAŁA fanów, udając, że była na Paradzie Równości, po czym prosi: "Nie ROZGRZEBUJMY tego do NOWA"

Gość przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

No to może wreszcie co niektórym naiwniakom oczy się otworzyły i dotarło w końcu do nich jakie to poparcie ma lgbt ze strony interesownej Rozenek. Każdego roku was okłamywała, jeśli poszła wtedy na paradę, to tylko i wyłącznie dla poklasku, by o niej mówiono i robiono zdjęcia. W tym roku przeszła samą siebie, przynajmniej prawda wyszła na jaw.