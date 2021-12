Małgorzata Rozenek na konferencji o IN VITRO i NIEPŁODNOŚCI: "Jak zaczynałam, mówiło się o dzieciach Frankensteina"

JEJ FUNDACJA 6 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

W marcu 2020 roku z wielkim wrzaskiem medialnym i nawet zaangażowaniem się marszałka Senatu – Grodzkiego - została otworzona fundacja Małgorzaty Rozenek-Majdan o nazwie MRM. Fundacja miała zajmować się tematyką in vitro. Na jej stronie czytamy: „Działamy na rzecz wyrównywania dostępu do specjalistycznych usług medycznych, umożliwiamy leczenie osobom niezamożnym, wspomagamy profilaktykę osób i ich rodzin. Promujemy i organizujemy wolontariat. Działamy charytatywnie”. DO DZISIAJ fundacja JEST MARTWA – nie przyjęła ANI JEDNEJ OSOBY, nie pomogła nikomu! Na internetowej stronie MRM widnieje od ponad półtora roku ten sam komunikat: „Ze względu na zaistniałą w kraju sytuację i w trosce o Wasze bezpieczeństwo zawieszamy zapisy na badania i wizyty w punktach pobrań”. W ostatnich kilkunastu miesiącach działały przecież w Polsce (oprócz krótkich okresów maksymalnych obostrzeń, związanych z Covid-19) TYSIĄCE fundacji, ośrodków medycznych, klinik, prywatnych przychodni itp. Pomogli tysiącom osób, przyjęli tysiące, dziesiątki tysięcy pacjentów. Fundacja MRM w rzeczywistości NIE ISTNIEJE! Czyżby to była – jak wielu ludzi (nie tylko z branży medycznej) sądzi – firma do unikania podatku od zarobków małżeństwa Majdanów? Może jest to – po prostu – MASZYNKA do łatwego i bezpiecznego wydojenia pieniędzy od ludzi/ firm, zgodnie z wiele wyjaśniającym PARAGRAFEM 10 Statutu Fundacji MRM: „Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z: 1. darowizn, spadków, zapisów, 2. dotacji i subwencji oraz grantów, 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 4. dochodów z majątku Fundacji”. ILE PIENIĘDZY do tej pory wyssała MRM? Kto, kiedy wpłacał? Tą fundacją powinny zainteresować się odpowiednie służby finansowe i prawne IIIRP. Na razie jest SKANDAL! Majdankowa KOMPLETNIE OLAŁA KOBIETY/ MAŁŻEŃSTWA, które liczyły na pomoc jej fundacji przy in vitro (o czym krzyczała ona przez wiele miesięcy!), a w zamian za to… dosłownie i w przenośni wypięła się tyłkiem, fundując tym kobietom jedynie nieustanne, wulgarne, narcystyczne eksponowanie siebie i utrzymanka na plażach, w hotelach Polski oraz Meksyku. Podróżowała po Szwecji, poleciała do Mediolanu na kilka dni. Teraz wyprawa do Azji. „Zyskując” następne tysiące osób, które na wspomnienie o Małgorzacie Majdanek dostają drgawek…