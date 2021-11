Małgorzata Rozenek opowiada o poronieniu i zdradza, dlaczego NIE CHCIAŁABY mieć córki: "NIE BYŁABYM DOBRĄ MAMĄ"

mmm 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Skoro uważa, że ona ma "męski" sposób komunikacji to dlaczego uważa, że córka by takiego nie miała? Zresztą wszystko zależy od wychowania. Jak od kołyski wciskasz córce lalki i ubierasz w róż to jaka ma być? Znam dziewczyne co jak urodziła syna to mówiła "dobrze, że nie córkę bo by sie puszczała", zatkało mnie i aż mnie korciło żeby powiedzieć, że będzie taka jak ją wychowasz. Ostatnio się dowiedziałam, że urodziła drugie dziecko - córkę. Ciekawe co ma teraz do powiedzenia.