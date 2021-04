Małgorzata Rozenek wozi się po mieście TRAMWAJEM (ZDJĘCIA)

SciskamMoocno 15 min. temu zgłoś do moderacji 2 2 Odpowiedz

Każdego kto może proszę o pomoc. Dzięki Wam brakuje mi jeszcze 300 PLN do zapłacenia za mieszkanie. Termin mam do jutra a to i tak o 3 dni za długo, powiedziałem.ze się spóźnię. Proszę każdego kto może o pomoc. Nikogo nie zmuszam. Proszę Boga aby zesłał dobrych ludzi na ten komentarz. Każdemu z osobna będę bardzo wdzięczny za pomoc. Wybaczam Wam wszystko, nawet łapki w dół pod tym komentarzem. Kochajmy się i wspierajmy. Jeszcze raz dziękuję każdemu kto pomógł. Dziękuję bardzo!! I proszę o pomoc. Jak ja nie zdołam się zrewanżować to Bóg da radę on jest wielki! Borek Dawid 37 1050 1360 1000 0091 0496 5133 dziękuję!!! I proszę a wręcz błagam o pomoc. Jeszcze raz dziękuję!! Bardzo