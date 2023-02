Małgorzata Rozenek wymijająco mówi o Mamie Ginekolog i psioczy na NFZ: "ZAMOŻNOŚĆ definiuje, czy zostaniesz rodzicem" (WIDEO)

Małgorzata Rozenek o Mamie Ginekolog

Nie lubię mówić o innych. Ja nigdy nie lubię stawiać się w roli osoby, która wypowiada się na temat tego, co dotyczyć innych osób. Nie lubię tego, bo sama nie lubiłam, jak ludzie niemający osądu czy pełnej wiedzy, wypowiadali się na nasz temat. Ciężko jest mi to ocenić. (...) Bardzo niekomfortowo się czuję, obserwując ogólnopolskie nagonki. Niezależnie od tego, czy one są słuszne, czy niesłuszne. Trudno mi na to patrzeć. Zawsze włącza mi się taka ludzka empatia, polegająca na tym, że nie chciałabym w tym uczestniczyć. Nawet, jak ktoś zrobił błąd. .. - mówiła Małgosia w rozmowie z Michałem Dziedzicem z Pudelka.

Małgorzata Rozenek żali się na NFZ i władzę

W tym momencie przez cofnięcie refundacji, mamy zamknięty dla bardzo wielu osób dostęp do usług medycznych, jakim jest leczenie niepłodności metodą in vitro. Po prostu on jest zamknięty. Jeżeli ta sprawa w jakiś sposób nas oburza, to jak bardzo powinno oburzać nas to, że to, co się dzieje z dostępem do leczenia niepłodności. Tu dopiero zamożność i znajomości niestety definiują, czym masz dostęp do tego, żeby być rodzicem czy nie. To jest niesamowite - tłumaczyła.