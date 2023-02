Joanna Opozda pomstuje na NFZ i gorzko podsumowuje praktyki Mamy Ginekolog: "Nie było to w porządku. Ja nie wiem, NA CO IDĄ NASZE PODATKI"

Jaja 12 min. temu zgłoś do moderacji 27 0 Odpowiedz

Najbardziej bulwersujące jest to ze w szpitalu w gabinecie NFZ wszystkie produkty jednorazowe, wzierniki, podkłady,szczoteczki do cytologii, cokolwiek jest z naszych pieniędzy, sprzęt na którym są wykonywane badania obrazowe również. To tak chyba jest ze to nie jest brane przez nią pod uwagę. To są niewidoczne pieniądze, a przecież to najwiecej kosztuje. To tak jakby koledze w pubie nalewać piwko bo przecież jest cała beczka. Grosz do grosza i się uzbiera. Co lekarze robią w wolnym czasie, kogo badają co nam do tego? No nic. Jednak jeśli taki oto lekarz używa sprzętów, prpduktow higienicznych kupionych za pieniądze wspólne a to już jest… każdy wie czym. Bo np co za problem dla tak bogatych ludzi mieć swoje usg w domu mieć swoje podkłady, wzierniki za swoje kupowane pieniądze. Ani problem jest taki ze to już by nie była dobroduszną pomoc tylko sponsorowanie zdrowia znajomych i rodziny wtedy by musiały płacić. Ot co.