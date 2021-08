Elegancka Małgorzata Rozenek pracuje w pocie czoła na targach kosmetycznych (ZDJĘCIA)

Pedagozka 6 min. temu zgłoś do moderacji 7 7 Odpowiedz

Co ona tu jeszcze robi ? Psuje szyki ludziom . Jaki ona może zadawać szyk ? B tyszkiewic . To szyk sam w sobie . . Nie pakujcie nam więcej tego dziwoląga . Kłamie , megalomanka i paskudnie wyuzdana żona , matka pani doktor prawa. . Daje naprawdę zły przykład młodym dziewczynom które nie mają odporności 40czy 50 latki . Jej ptasi rozum i fantazja o posiadaniu w tym rozumu także, rozumieją dorośli ludzie . 15-20 latki obserwując ją często sadzą że przy pomocy chirurga i świecieniem tyłkiem można ułożyć sobie życie i zamiast studiować odchudzają się i czas spędzają na oglądaniu kusych kiecek . Rodzice dzisiaj pracują tyle ze dużo z nas nie ma wystarczająco czasu żeby wyjaśnić czy uprzedzić inteligentnie nastolatki które i tak w tym wieku co ojciec z matką powiedzą to źle Ps . I wyjaśniam Był czas ze pani Rozenek mnie tez się podobała . Później okazała się ze jej pazerność i jej myślenie ze cel uświęca środki stał się dla mnie agresywny a jej publiczne relacjonowanie swojego życia włącznie z tym co robią ze swoim mężem pod pierzyną - ochydnym . Widziałam ze dużo osób ja ostrzegało ze przesadza , ze tak się nie robi, że zbyt wulgarnie bądź po prostu za dużo . Głucha na wszytko robiła to samo tylko więcej i więcej . Aż ludzie ja znienawidzili. Zarabiała na lajkach od ludzi , teraz na ich hejtach zmierzając dokąd ? Czy czeka na ukrzyżowanie żywcem czy wywiezienie jej z naszego życia na taczkach pośmiewiska ?