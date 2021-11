Małgorzata Socha krytykowana za reklamowanie cukierków w dniu protestów. "Jezu, JAKIE TO SŁABE"

Pozdrawiam 4 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Słabe to jest wtykanie nosa w nie swoje sprawy. Socha nic nie musi!!! Chcesz isc na marsz to idz (ja bylam z cala rodzina), ale nie musze umoralniac innych i zadac od nich, by podzielali to co ty. Wlasnie o to chodzilo w marszu!!! Kazdy z nas POWINIEN MIEĆ WYBÓR!!!!!!! mozliwosc dokonywania aborcji zgodnie z prawem to nie jest obowiazek robienia tego. Żadna z tych osob krytykujacych soche nie pomyslala, ze moze ona jest chora, albo krores z jej dzieci, wiec nie mogla pojsc na marsz. Jej Instagram to nie miejsce chwalenia sie soba jak wiekszosci smiertelnikow, ale narzedzie pracy. Musiala wrzucic post to to zrobila, a to, ze w czasie marszu nie ma zadnego znaczenia. Wiele osob obslugujace media spolecznosciowe swoich firm w tym czasie tez to robilo, bo to nalezy do ich zawodowych obowiazkow, a prywatnie moga sobie defilowac i manifestowac to czy owo bez kpniecznosci wrzucania tego na ig. Przestancie hejtowac wszystko i wszystkich!