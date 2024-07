Małgorzata Socha w białej, wydekoltowanej sukience pozdrawia z greckiego wesela. Olśniewająco? (ZDJĘCIA)

lata 70 8 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

Przypomniało mi się jak moja śp. mama poszła do restauracji w czarnej halce na sylwestra. Tak ją tato poganiał , że zapomniała że nie ma na sobie jeszcze sukienki . Pamiętała tylko żeby wałki z głowy pozdejmować, potem szybko futro tato jej nałożył i wyszli . Dopiero w szatni w restauracji się zorientowała :) do dziś to wspominamy ! :)