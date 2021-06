Mama Wojciecha Szczęsnego bawi się z Liamem w Opalenicy (ZDJĘCIA)

Przełożone o rok Euro 2020 zbliża się wielkimi krokami. W związku z tym reprezentacja Polski trenuje w pocie czoła. Przebywający od ponad tygodnia w Opalenicy kadrowicze mogą jednak liczyć na odwiedziny rodzin. Jest to także świetna okazja do tego, by zintegrowali się ze sobą nie tylko zawodnicy, ale i ich ukochane.