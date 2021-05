Marina Łuczenko z Lewandowskimi żartują z Wojtusia: "Trzeba było strzelić 41 bramek, TO MÓGŁBYŚ DOŁĄCZYĆ"

Lewandowscy na co dzień mieszkają w Monachium, Marina i Wojtuś stacjonują natomiast we włoskim Turynie. Wspólny pobyt w Opalenicy to więc dla całej gromadki świetna okazja do nadrobienia towarzyskich zaległości. W poniedziałek Łuczenko zamieściła na Instagramie wspólne fotografie z mężem oraz "Lewymi" wykonane na tle ośrodka treningowego. Przy okazji celebrytka pozwoliła sobie na mały żarcik. I tak na jednym ze zdjęć widzimy wtulone w Roberta Marinę i Anię i stojącego na uboczu wyraźnie smętnego Wojciecha Szczęsnego. Całą sytuację Łuczenko wyjaśniła w dołączonym do zdjęć opisie.