Marcela Leszczak prezentuje wachlarz PONĘTNYCH MIN, pozując TOPLESS w samej marynarce i rajtuzach (ZDJĘCIA)

Stanik już dawno odwiesiłam na kołek. Wolność od rusztowania to coś wspaniałego. Po tym jak spędziłam dwa tygodnie na naturystycznych wakacjach, bardzo ciężko mi było się przyzwyczaić do chodzenia w ubraniu. Polecam spróbować każdemu, pływanie bez kostiumu to coś pięknego. Teraz już nie wyobrażam sobie wrócić na tekstylne plaże.