Marcelina Zawadzka wspiera Strajk Kobiet: "Połączył nas GNIEW. Chodzi o wybór, nie o obrazę Boga"

Bo by 14 min. temu zgłoś do moderacji 10 8 Odpowiedz

Jestem kobietą i nie zgadzam się że to strajk wszystkich kobiet bo to strajk opozycji która wykorzystuje trudne sprawy kobiet do spełniania swoich żądań.Oj ale kobiety dajecie soba manipulowac..a wszystko robicie by oni mogli dostać to czego pragną a potem nawet się nie oglądną za wami i waszymi sprawami bo to opozycja która nigdy nie obchodził los ludzi w tym kraju.