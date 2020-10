Zaradna Marcelina Zawadzka szuka nowych ścieżek kariery, zapraszając na POKAZY MAKIJAŻU

Minioną dekadę Marcelina Zawadzka może zaliczyć do bardzo udanych. Zwyciężczyni wyborów Miss Polonia w 2011 roku sukcesywnie zaliczała kolejne etapy medialnej kariery. Od ścianek i celebryckich imprez, przez udział w pierwszych programach telewizyjnych, aż po zatrudnienie w roli gospodyni śniadaniówki TVP2. Urocza i sympatyczna blondynka zaskarbiła sobie sympatię widzów, a także - co nie jest bez znaczenia - włodarzy stacji.

Jej kariera załamała się nagle po oskarżeniu przez prokuraturę o przestępstwa skarbowe, pranie brudnych pieniędzy i fałszowanie faktur. I choć Marcelina zapewnia, że jest niewinna, a odpowiedzialność zrzuca na księgową, do czasu wyjaśnienia sprawy została odsunięta od pracy w Telewizji Polskiej, a tym samym odcięta od strumienia regularnie płynącej na jej konto gotówki.

Marcelina Zawadzka rozmyśla na środku jeziora

W tej sytuacji celebrytka szuka innych ścieżek rozwoju swej zawodowej kariery. Z pomocą przychodzi jej doświadczenie, jakiego nabyła już jako nastolatka, gdy przyjeżdżała z Malborka do Warszawy, by pozować w sesjach jako fotomodelka. W ciężkich czasach smykałka do modelingu okazuje się być bardzo przydatna.