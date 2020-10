"ODWAŻNA" Marcelina Zawadzka w dwóch różnych skarpetkach przemawia z jeziora: "Mam poczucie WOLNOŚCI"

Marcelina Zawadzka robi, co może, by unikać tematu afery vatowskiej, w której rzekomo brała udział. Przypomnijmy, że Miss Polski oskarżona jest o oszustwa skarbowe, fałszerstwo faktur i pranie brudnych pieniędzy, za co grozi jej nawet 10 lat pozbawienia wolności. Co więcej, do czasu wyjaśnienia sprawy i całkowitego oczyszczenia z zarzutów Telewizja Polska nie pozwoli Zawadzkiej powrócić do Pytania na Śniadanie.