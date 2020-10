Porzucona na środku jeziora Marcelina Zawadzka "mówi" nadrukiem na bluzie: "Masz prawo ZACHOWAĆ MILCZENIE" (ZDJĘCIA)

Ciesząca się do tej pory nienaganną opinią Marcelina Zawadzka przechodzi ostatnimi czasy niezwykle trudny okres. Celebrytka oskarżona została o oszustwa skarbowe, fałszerstwo faktur i pranie brudnych pieniędzy, za co grozi jej nawet 10 lat pozbawienia wolności. Jakby tego było mało, jej dotychczasowy pracodawca - Telewizja Polska, postanowił powstrzymać się od obsadzaniem jej w roli prowadzącej Pytania na Śniadanie do czasu zakończenia procesu. Oznacza to, że na chwilę obecną była Miss Polski została pozbawiona sowitej pensji.