Kamil Sipowicz jest przekonany, że Kora wspierałaby Strajk Kobiet: "Sprzeciwiała się PATRIARCHALNEMU TERROROWI Prawa i Sprawiedliwości"

Kora była z pewnością jedną z najbardziej ikonicznych i szanowanych artystek w Polsce. Wielką popularność przyniósł jej nie tylko wyjątkowy głos i charyzma, ale też odwaga do wyrażania swoich poglądów. Wokalistka w ostatnich latach życia głośno krytykowała działania obozu rządzącego. Przez całą karierę wspierała też ludzi należących do mniejszości, w tym osoby LGBT+, na które PiS tak intensywnie szczuł przez ostatnie miesiące. Gwiazda domagała się też rozdziału kościoła od państwa i twierdziła, że każda kobieta powinna mieć prawo do aborcji.