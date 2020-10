Wiceminister Sprawiedliwości grozi organizatorkom protestów OŚMIOMA LATAMI WIĘZIENIA: "Będą traktowane jak przestępcy"

Didi 12 min. temu zgłoś do moderacji 15 1 Odpowiedz

Ludzie, kosciol to nie jest miejsce na polityke. Przestancie wykorzystywać radio Maryja i kościoły do celów politycznych. Przestancie płacić grube miliony na kosciol bo sami doprowadzacie do tego ze młodzi ludzie jeszcze bardziej się od niego oddalają. Ludzie młodzi rzadko chodzą do kościoła i nie słuchają radia Maryja wiec to nie ma sensu wam pakowac w to miliony, niech wam wystarczy TV publiczna i edukacja, poprzez kosciol nic juz do ludzi nie dotrze bo kazdy i tak ma swoje zdanie na temat polityki. Skończyły się czasy starych babć ktore słuchały wszystkiego tego co mówił im ksiądz. Zostawcie kosciol wierzacym i oddzielcie te dwie rzeczy raz na zawsze.