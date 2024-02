Alice 42 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Dobrze że nie gada głupot, że mało. Pracowałam kiedyś w miejscu, gdzie kierownik działu ciągle narzekał na zarobki, nawet mówił zwykłym pracownikom, że zarabia jak oni, tylko ma więcej na głowie. Kiedy odszedł do innej firmy okazało się, że miał 3 tysiące netto więcej niż inni XD ale jaki on biedny, wszystko co zarabia idzie na kredyt