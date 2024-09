Marcin Hakiel PO POBICIU zabrał ciężarną Dominikę na lody (ZDJĘCIA)

To miała być zwyczajna i spokojna sobota. Marcin Hakiel i Dominika Serowska pojawili się w programie TVN 7 "Mówię wam", by opowiedzieć o szczegółach przyjścia na świat ich pierwszego wspólnego dziecka. Nie chcieli zdradzić płci potomstwa, ale zapowiedzieli, że zrobią to za kilkanaście dni podczas baby shower, a relacja znajdzie się w ich mediach społecznościowych. Opowiedzieli jednak o imionach, które wybrali.

Jeżeli chodzi o dziewczynkę, to mi się bardzo podobało imię Matylda - może to nie jest jeszcze takie bardzo dziwne. Albo Olimpia też mi się bardzo podobał, a jeśli chodzi o chłopca, no to myśleliśmy o Radzimir albo Jeremi - powiedziała Dominika.