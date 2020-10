Marcin Tyszka wspomina koszmar mieszkania nie obok Wieniawy: "Musiałem oglądać plastikowy trawnik, POŁAMANĄ PERGOLĘ"

Marcin Tyszka dał się poznać szerszej publiczności przede wszystkim w programie Top Model, gdzie ukazał się jako zdeklarowany przeciwnik innych typów sylwetek niż rozmiar zero. Choć słynny fotograf robi, co może, by uprzykrzyć życie aspirującym modelom i modelkom oraz wpędzić w kompleksy widzów show, prywatnie 44-latek uchodzi za oddanego przyjaciela, szczególnie w przypadku cieszących się sporą popularnością znajomych.