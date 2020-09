Nakręcona Julia Wieniawa urządza taras pod okiem Marcina Tyszki: "Ale będzie BALI!" (ZDJĘCIA)

Bella 29 min. temu zgłoś do moderacji 26 0 Odpowiedz

Hoduje rośliny doniczkowe od dziecka i sama mam dżunglę w domu i powiem wam, że to pochłania mnoooostwo czasu. Każda roślinka wymaga podlania, jednej ziemia nie pasuje, drugą słońce za mocno przypali, a to ph za niskie albo za wysokie, żaden system nawadniania nie wystarczy, niech pokaże ten ogród za rok to pogadamy. Kupić dorosle rośliny ze szklarni nie sztuka jak sie ma kase, ale wiele z nich marnieje gdy te wszystkie stymulatory, nawozy, skarlacze przestana działać.