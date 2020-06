Internauci reagują na oburzający wpis Marcina Tyszki: "BRAK KULTURY pozostanie z Panem do końca!"

Najwyraźniej jednak wciąż zalicza się do nich Marcin Tyszka . Przez osiem edycji programu Top Model światowej sławy fotograf dał się poznać nie tylko jako mistrz aparatu, ale też bezwzględny prześmiewca, lubujący się w wytykaniu mankamentów urody młodych Polek i Polaków. Wygląda na to, że jego stare nawyki będzie nam dane znosić również podczas 9. sezonu show.

O tym, jak trudno 44-latkowi jest przystosować się do nowych realiów świata mody, mogliśmy się przekonać w ostatnią środę. Późnym wieczorem Marcin Tyszka opublikował na swoim instagramowym profilu fragment programu, który przypominał o trwających castingach do nowej edycji. Niestety, dołączony do nagrania podpis, choć miał zapewne uchodzić za żartobliwy, nie przypadł do gustu sporej części internautów.