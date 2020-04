Margaret i KaCeZet wrzucają zbędną garderobę do pojemnika na odzież używaną

EMLWS 7 godz. temu zgłoś do moderacji 11 0 Odpowiedz

Niepotrzebni są jedynie Ci , na ktorych moda przyszla niedawno. Ja się nie znam , ale chodzi mi o tych patocelebrytow itp. Pokazywanie golizny, cycki, piczki, ze niby nic nie widać a jednak... po co to komu? za co to placic miliony? za kawalek sztucznego cycka? To powinno zginąć razem z wirusem , swiat był by chodz trochę lepszy.