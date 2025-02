Marianna Schreiber awanturuje się w muzeum: "Zachęcacie dzieci do tranzycji. Nie jest wam WSTYD?!"

Od takiego zachowania bierze się przemoc.Najpierw atakuje werbalnie a potem dochodzi do przemocy fizycznej.Czy jest ktoś odważny kto zatrzyma tą Panią bo może się to skończyć żle.Nie można tego co Ona wyrabia traktować jak popisywanie się nieszkodliwej idiotki.Odpowiednie służby powinny przyjrzeć się temu w jakich warunkach wychowuje dziecko bo to co Ona robi ma znamiona homofobii .A jeśli chodzi o mieszkania to gdyby partia ex mężusia tyle nie kradła to znalzły by się pieniądzena budowę mieszkań dla tysiecy rodzin.Morawiecki obiecał i g* o zrobił.