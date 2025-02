Marianna Schreiber wyjaśnia, dlaczego nie lubi Agnieszki Kaczorowskiej: "Ta WYNIOSŁOŚĆ i próba pokazania innym, że jest lepsza"

Marianna Schreiber tłumaczy, dlaczego nie zostały z Agnieszką Kaczorowksą psiapsiółkami

To nie chodzi o sympatię czy jej brak. Po prostu to jest ta wyniosłość i próba pokazania innym: "Patrzcie, ja jestem od was lepsza", "ja jestem w tym kraju na górze tabeli, a wy na dole". A ja tego u ludzi nie lubię. I w programie właśnie się o tym przekonacie. Wypowiadam się tylko na podstawie bycia w programie. Po prostu idąc do programu, myślałam, że jest tą samą kobietą, co na Instagramie. Przekonałam się, widząc wiele sytuacji przykrych, że nie i tyle - wyjaśniła Marianna Schreiber.