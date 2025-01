Marianna Schreiber przeprasza, że paradowała w "Królowej przetrwania" Z GOŁYM TYŁKIEM: "Jest mi wstyd"

Marianna Schreiber przeprasza za kuse wdzianko, w jakim paradowała w Tajlandii

Przepraszam was za bardzo dużą ilość zbliżeń na mój tył... Absolutnie nie było to moją intencją. Było przerażająco gorąco, chodziłam w stroju, ale też nie cały czas. Jednak zauważyłam sama mnóstwo zbliżeń na mój tył. Jest mi wstyd z tego powodu, bo to dla mnie na pewno dość krępujące. I nie chodzi o to, że wstydzę się swojego ciała, bo mimo iż mam swoje kompleksy, to nie wstydzę się go. Tylko po prostu wiem, że gdy ogląda się to przed telewizorami, to odbiór jest, jaki jest - napisała.