Eliza Trybała odpowiada na zarzuty, że ZAATAKOWAŁA Mariannę Schreiber. "To nie jest mój poziom"

Konflikt między Marianną Schreiber a Elizą Trybałą wybuchł przy okazji udziału w show "Królowa przetrwania". Później Marianna oskarżyła Elizę o agresję podczas sesji zdjęciowej, co doprowadziło do interwencji prawnej. Spory między uczestniczkami wynikały z przeszłych wydarzeń, a (jeszcze) żona Łukasza Schreibera podkreślała, że jej "koleżanka" z programu miała tworzyć nieprawdziwą historię na ten temat, aby zwiększyć swoje zasięgi.

Po zakończeniu programu konflikt nie ucichł. Eliza Trybała wypowiadała się publicznie na temat afery, jednocześnie unikając kontaktu z Marianną Schreiber, czego powodem miał być fakt, że "woli unikać toksycznych ludzi". Teraz Trybała ponownie zabrała głos w sprawie na Instagramie.

Eliza Trybała odpowiada Mariannie Schreiber

Eliza Trybała postanowiła wyjaśnić na InstaStories całą genezę konfliktu z Marianną Schreiber. Wszystko miało się zacząć podczas jednego z treningów, który miał miejsce jeszcze przed rozpoczęciem zdjęć do "Królowej przetrwania". Wówczas Marianna miała poprosić ukochanego Trybały o zdjęcie. Nie zgodził się z uwagi na zasady, jakie ma w relacji.

Chcę po raz pierwszy i ostatni odnieść się do sytuacji, o której publicznie mówi M.S. Wiele z jej słów to kłamstwa, dlatego czuję potrzebę sprostowania, bo to dotyka mojej rodziny. Cała sprawa zaczęła się jeszcze przed naszym udziałem w programie "Królowa Przetrwania". Na jednym z treningów M. poprosiła mojego męża o zdjęcie, w którym miał ją trzymać na rękach. Mój mąż odmówił, bo w naszym małżeństwie obowiązują zasady -takie sytuacje są dla nas po prostu nieodpowiednie - zaczęła Eliza Trybała.

Marianna Schreiber miała wymyślać nieprawdziwe historie na temat tego, jak wyglądało ich spotkanie na treningu.

M. powiedziała mi oraz swojej drużynie, że to trener zaproponował zrobić to zdjęcie, a mój mąż powiedział, że nie zrobi tego, bo jestem zazdrosna. To kłamstwo. Przed chwilą dzwoniłam do trenera (mam na to dowody, co mi powiedział ) gdzie mówi, że absolutnie tego nie zasugerował, ani mój mąż nie użył takich słów. Po prostu uznał, że taka sytuacja byłaby niestosowna - i tyle. Zamiast jednak zakończyć temat i jako kobieta kobiecie przyznać, że skoro chce robić takie zdjęcia, to powinna z szacunku do partnerki zajętych facetów pytać mężczyzn, którzy są wolni. To M. zaczęła rozwijać wątek, który nie ma z tym żadnego związku, twierdząc, że mój mąż kiedyś poprosił ją o kontakt do osoby zajmującej się fotowoltaiką. Co ma piernik do wiatraka? Każdy, kto zna mojego męża, wie, że zawsze szuka rozwiązań w biznesie i prosi o kontakty w różnych sprawach.

Eliza Trybała chciała wyjaśnić z Marianną Schreiber całą sytuację na żywo. Wykorzystała więc do tego fakt, że spotkały się na planie "Królowej przetrwania".

W programie postanowiłam jej o tym wszystkim powiedzieć osobiście, bo zawsze załatwiam sprawy face to face. W moim odczuciu takie zachowanie, jak proszenie mężczyzny w związku o pozowanie na zdjęciu w takiej sytuacji, jest po prostu niestosowne. Nie chodzi o same zdjęcia - mój mąż, jako osoba publiczna, robi je na co dzień - ale o ich charakter. Czy którakolwiek z Was chciałaby, aby jej mąż nosił inne kobiety na rękach do zdjęć? Jedynymi osobami, które mój mąż ma prawo nosić na rękach, jestem JA i nasze córki!! M. najwyraźniej nie rozumie, o co mi chodzi, i wymyśla coraz to nowe rzeczy. A ja po prostu bronię swoich wartości, prawdy i tego, co jest dla mnie ważne.

Eliza Trybała odnosi się do rzekomego ataku na Schreiber

W dalszej części wypowiedzi Eliza Trybała odniosła się do rzekomego ataku na Mariannę Schreiber. Ma świadków na to, że sytuacja wyglądała zupełnie inaczej, niż ją przedstawiono.

Chciałabym odnieść się do kolejnych nieprawdziwych oskarżeń M., jakoby została przeze mnie, "zaatakowana" podczas sesji zdjęciowej do programu "Królowa Przetrwania". To naprawdę absurdalne i dalekie od prawdy. Przy tej sytuacji była Natsu, która doskonale wie, co dokładnie powiedziałam. Jeśli M. używa jakichś cytatów, to może niech korzysta z prawdziwych, a nie takich, które mają mnie oczernić, a ją wybielić. W rzeczywistości powiedziałam z dwa zdania: "Jeszcze się spotkamy, ale nie znasz dnia ani godziny." I to by było na tyle..

Trybała twierdzi, że nie miała na celu zastraszania Schreiber. Chciała jedynie uprzedzić, że wszystko wyjaśnią sobie następnym razem na żywo.

Powiedziałam to, bo - tak jak wcześniej wspomniałam - ja załatwiam wszystkie sprawy twarzą w twarz. Nie chowam się za ekranem telefonu, nie obgaduję za plecami. Jeśli mam coś do powiedzenia, mówię to prosto w oczy. Niestety, nie mogę tego samego powiedzieć o M. W sieci jest bardzo odważna, ale gdy spotyka mnie na żywo, najchętniej schowałaby głowę w piasek. Taka jest różnica między nami - ja cenię szczerość i bezpośredniość, a nie wymyślanie historii, które mają jedynie wywołać sensację.

Eliza Trybała zapowiedziała, że odnosi się do sytuacji związanej z Marianną Schreiber po raz ostatni. Nie chciałaby z nią być w jakikolwiek sposób kojarzona.

To moje pierwsze i ostatnie odniesienie się do tej osoby. Chociaż z odcinka na odcinek kłótnie mogą przybierać na sile, ja nie będę dawać atencji komuś, kto tak bardzo jej pragnie. Mowa o osobie, która żyje w świecie iluzji, przekłamuje rzeczywistość i która jest ostatnią osobą, by wypowiadać się na temat dobrego zachowania czy moralności. Nigdy w życiu nie podjęłabym żadnej współpracy czy walki z kimś takim, bo nie chciałabym być z nią w żaden sposób kojarzona. Źle mi z tym, że już sam udział w tym programie powoduje, że nasze twarze pojawiają się obok siebie w jednym artykule. Zakończę ten temat tutaj i nie będę go kontynuować, by nie dawać jej satysfakcji - osoby, która, jak hejter, karmi się dramatami i konfliktami.

Celebrytka nie ma zamiaru przejmować się osobą, której czyny kłócą się ze światopoglądem, jaki sama reprezentuje.

Ja mam zupełnie inne wartości. To nie jest mój poziom. Wierzę, że moi inteligentni odbiorcy widzą, jak bardzo ta osoba manipuluje i przekłamuje rzeczywistość. Mogę jedynie współczuć - współczuć tego, że jest nieszczęśliwą osobą, której jedynym zajęciem jest atakowanie innych z zazdrości i szukania atencji. Ja jestem szczęśliwą kobietą, otoczoną kochającą rodziną i wspierającymi przyjaciółmi. Mam swoje biznesy, spełniam marzenia i dlatego nie potrzebuję zazdrościć innym ani wbijać szpilek. To nie mój styl.

Trybała przypomniała swoim obserwatorom, że "Królowa przetrwania" nie ma nic wspólnego z prawdziwym życiem.

Pamiętajcie, że to jest reality show, a nie prawdziwe życie. Dlatego wiele wydarzeń należy traktować z dystansem. Ja nie mam sobie nic do zarzucenia. Zawsze będę bronić swojego dobrego imienia, swojej rodziny i tego, w co wierzę. Nie bez powodu chciałam, by nazwa naszej drużyny nawiązywała do Iwic. Wyszła nazwa "Jungle Lions", która doskonale to odzwierciedla. Jestem lwicą, która broni siebie i bliskich w każdej słusznej sprawie. Zamykam temat i idę dalej z podniesioną głową. Psy szczekają a karawana jedzie dalej - dodała.

