Chora na grypę Marianna Schreiber utyskuje na NFZ: "Mam czekać 4 DNI, z bezsilności zadzwoniłam do pediatry mojej córki..."

Publiczna służba zdrowia to węzeł gordyjski - notoryczny brak lekarzy, terminy przyjęć idace w miesiące. Alternatywa, czyli prywatne ubezpieczenie, gdzie przyjmują ci sami lekarze, których nie ma w przychodniach, to pozostawienie niezamożnych na pastwę losu. A rejestracje w przychodniach i poziom obslugi to już temat do memow, o ile ktoś jeszcze ma siłę się śmiać.