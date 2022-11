"Markowa" Małgorzata Rozenek drepcze do eleganckiego Radzia w mokasynach Chanel za 12 tysięcy. Stylowi? (ZDJĘCIA)

To, że Małgorzata Rozenek przykłada ogromną wagę do swojej aparycji, nie ulega żadnej wątpliwości. Po urodzeniu Henryka w 2020 roku gwieździe w ekspresowym czasie udało się powrócić do sylwetki sprzed ciąży, co zresztą zrobiła w obecności kamer w programie "Rozenek cudnie chudnie". Smukłe kształty 44-latka najchętniej podkreśla markowymi ciuszkami, które lubi zestawiać z autorskimi projektami z metką Mrs. Drama.