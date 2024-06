Marta Kaczyńska zmierza z bliskimi na mszę z okazji urodzin ojca (ZDJĘCIA)

awqt 9 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

Pozwólmy ludziom obchodzić ich rocznice czy miesięcznie. Pozwólmy ludziom na ich własne życie. Jej ojciec był prezydentem Polski, zginął tragicznie. Dzisiaj rocznica jego urodzin. Co w tym dziwnego, że córka, która kochała swojego ojca, a on ją, jedzie do jego grobu. Idzie na Msze Święta i składa kwiaty. Tego nie rozumie chyba tylko ktoś kto sam nigdy nie utracił bliskiej osoby. A antypatię partyjną chociaż dzisiaj warto by porzucić.