Marta Linkiewicz tłumaczy się z AFERY RASISTOWSKIEJ, jaką nakręciła: "To wszystko wynika z troski o mój kraj"

Marta Linkiewicz wypiera się zarzutów o rasizm

Przyparta do muru influencerka zabrała w końcu głos, nagrywając sprostowanie na tle sterty ciuchów wypełniających półki i przegrody jej mebli w garderobie. Na wstępie dała jasno do zrozumienia, że oburzyły ją oskarżenia o propagowanie rasistowskiej postawy .

Na początku mnie to troszeczkę bawiło, ale stwierdziłam, że w sumie to zabawne to jest, bo nie jestem rasistką i nie życzę sobie nazywania mnie rasistką. (...) Wracając do mojej wczorajszej wypowiedzi, podkreśliłam, ale widzę, że zostało to pominięte, bądź po prostu warto było to pominąć, żeby zrobić większą aferę i g**noburzę - powiedziałam, że nie mam problemu z cywilizowanym społeczeństwem. Cała moja wypowiedź dotyczyła grupy uchodźców-imigrantów przestępców - wyjaśniła Marta Linkiewicz.