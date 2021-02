Marta Żmuda-Trzebiatowska ostro o pomyśle "odchudzania dziewczynek" Przemysława Czarnka: "NIE! NIE RÓBMY TEGO NASTOLATKOM!"

Elka 14 min. temu zgłoś do moderacji 2 5 Odpowiedz

Matko, jakie biedne będą te dzieci. Będą musiały się ruszać, aż żal serce ściska. A tak na poważnie to przede wszystkim trzeba odróżnić 2 rzeczy akceptacja siebie a akceptacja otyłości to jest coś kompletnie innego. Niekażdy musi mieć wymiary modelki i tutaj jest ważne żeby uczyć akceptacji róznych wymiarów, ale kto ponosi główną winę za to że młode dziewczyny chcą przypominać patyki? Świat celebrytek, mody, właśnie takie aktorki które wstawiają poprawione zdjęcia i wpędzają w kompleksy młodych ludzi. A teraz jak minister mówi o tym, że trzeba walczyć z nadwagą to on jest zły bo wpędza w kompleksy. I teraz druga rzecz to odróżnienia, można mieć bardziej bujne kształy i to nic złego ale duża nadwaga, otyłość brak kondycji fizycznej to jest CHOROBA. I to trzeba leczyć i wprowadzać profilaktykę. Jeśli już w młodym wieku nie zacznie się tego zwalczać to już przed 40 będzie cukrzyca, nadciśnienie, zawał. I może mądra mamusie, aktorki i celebrytki zamiast jęczęć jaki to minister jest zły to by pomyślały i go wsparły. Jak pani Marta się tak przejmuje to niech pójdzie do pobliskiej szkoły i pogada z młodymi ludżmi o akceptacji może niech poćwiczy z nimi na jakiś zajęciach w-fu. Bo trzeba pokazać że sport to zdrowie i nie ma lepszego lekarstwa niż ruch. Może panie aktorki, celebrytki, mamusie zaproponowały jakąś fajną formę zajęć fizycznych. A nie tylko krytykują, bo minister z pisu prześladuje dzieci, które będą musiały ćwiczyć. I dobrze im więcej ruchu tym zdrowsze dzieciaki. I o to powinno walczyć całe społeczeństwo.