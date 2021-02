Martyna Gliwińska zdradza symbolikę swojego tatuażu. "Ma chronić przed DEMORALIZACJĄ"

Brawo 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Krzyż Ankh - Klucz Nilu w kulturze chrześcijańskiej, jest groźnym symbolem okultystycznym. Według chrześcijan nawiązuje on do braku poszanowania dziewictwa oraz odwołuje się do praktykowania orgii.