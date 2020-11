Martyna Gliwińska chce UCIEC od Jarosława Bieniuka i jego nowej dziewczyny? "Planuje przeprowadzkę"

Temida 23 min. temu zgłoś do moderacji 7 4 Odpowiedz

Słuchajcie Prawnicy! Zwracam się do osób związanych z Temidą a zwłaszcza znawców prawa cywilnego i rodzinnego. Czy to prawda z tymi 4 dziećmi ze jak facet spłodzi 4 dzieci to nie można go ścigać za alimenty i jest praktycznie nieściągalny a państwo mu umarza wszelkie zaległości? Otóż mój ojciec miał na swojej budowie często więźniów, większość z nich to byli dłużnicy alimentacyjni bo nie byli zbrodniarzami dlatego mogli wyjść za mury. Otóż każdy z tych panów miał takie marzenie za jak wyjdzie na wolność musi jeszcze tyle to a tyle dzieci spłodzić żeby dostać taki własnie list żelazny i dopiero wtedy się ustatkuje bo mu nie wejdą na pobory. Oni w ogóle używali dziwnej terminologii np byla źona, była partnerka, byla córka, były syn. Czy to jest prawda?