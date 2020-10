Natchniona Martyna Gliwińska prawi o samoakceptacji: "Lubię się mocno PRZYTULIĆ W ŚRODKU"

Lata ciężkich treningów na sali baletowej, jedna mocno wyniszczająca organizm operacja, wiele diet z efektem jojo, kolejne treningi a na koniec +22 kg w ciąży i kolejna operacja oraz ciężka praca, aby wrócić do formy. Niezła sinusoida ! Jest tyle typów urody, sylwetki i gustu ile kobiet chodzi po świecie. Wszystkie piękne i wszystkie z jakimś kompleksem. Ale czy to jest najważniejsze? Lubię się mocno przytulić, ale zrobić to w środku i poczuć tę akceptację, którą w końcu mam od siebie! Po urodzeniu syna czuję, że jestem kobietą z krwi i kości i wiem już, że to, co na zewnątrz jest ważne teraz, na chwilę, dla oka, dla Was, dla zdjęcia. Ale to ciało jeszcze nie raz się zmieni, a najważniejsza jestem ta w środku, dla Kazika, dla rodziny, przyjaciół i DLA SIEBIE. Na jutro, pojutrze i jeszcze trochę... - przyznała.