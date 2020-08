Martyna Gliwińska SKRYTYKOWANA za odważne zdjęcia z synkiem W WANNIE: "Może minie w końcu depresja poporodowa i jakiś mężczyzna pojawi się na poważnie "

Bsia 8 min. temu zgłoś do moderacji 8 0 Odpowiedz

Dostęp do internetu jest powszechny . Ta dostępność to nie tylko okazja do pracy ,ale też i ciemne strony. Kapiel mamy i dziecka jest normalna i bardzo wzmacnia wieźń, ale już pokazywanie w internecie w moim mniemaniu jest naganne, lekkomyślne i nieprzemyślane. Czy zastanowiłyście się ilu wynaturzonych zboczkow może patrzeć na to zdjęcie, i co robić? To beszczeszczenie niewinnych aniołków, a widok ich gołego ciałka w takiej pozie z mamą dodatkowo uruchamia chorą wyobraźnię i czesto służy spełnieniu fantazji Nie wyobrażam sobie, by mój niewinny maluszek, jego nieskażone ciałko miałoby posłużyć takiemu wykolejencowi do realizacji jego chorych pragnień z wirtualnym gwałtem na czele. Chęć rozgłosu odbiera rozum. Odkrywamy kołdrę i zapraszamy innych pokazując piersi, ciążowe brzuchy, pośladki, chwaląc się aborcją, a potem lament. Nim coś wrzucisz droga matko przemyśl to 10 razy.Chcesz by o tobie mówiono, daj przyzwolenie i pokazuj się nago ,ale nie wolno tego czynić z żadną inną osobąbez jej przyzwolenia. Dziecko to nie twoja wlasność!