Serioooo, poznała kolesia dzień przed Wigilią i już planuje ślub. No to faktycznie mądrą to Ona jest. Zresztą z tego co pamiętam to właśnie wtedy szukała pocieszenia bo babcia Jej umierała. Nie wierzę w to co słyszę.