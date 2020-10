Martyna Wojciechowska chwali się podróżą PRZEDŚLUBNĄ: "Zdążyliśmy przed drugą falą pandemii" (ZDJĘCIA)

Erica 24 min. temu zgłoś do moderacji 10 5 Odpowiedz

Słuchajcie. Wczoraj rano wstałam i mój królik zaczął zachowywać się dziwnie - jadł normalnie, ale coś jakby miał katar, oddychał przez buzię i strasznie charczał. Pojechałam z nim do weterynarza, a on zebrał wywiad i pyta się, czy ktoś z nas był chory na koronawirusa. Ja że nie, a on mówi na wszelki wypadek trzeba mu zrobić test. Dzisiaj przyszedł wynik i POZYTYWNY! Jak u królika może być koronawirus, skoro nikt z nas nie miał - ani córka, ani mąż, ani ja? Teraz jesteśmy w kwarantannie całą rodziną, bo królik ma. No ludzie :/