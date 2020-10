Maseczki, które wyglądają jak Viola Kołakowska

Viola Kołakowska wykorzystała trwającą od kilku miesięcy pandemię do wypromowania siebie na naczelną polską "koronasceptyczkę". Celebrytka nieustannie publikuje na InstaStories relacje, w których - jak twierdzi - demaskuje wielki spisek.

Kołakowska , która z medycyną ma wspólnego tyle, że przed laty grała w serialu Szpital na perypetiach , jest pewna, że epidemii w rzeczywistości nie ma , a wszystko wymyślił "światowy rząd", który chce doprowadzić do "resetu finansowego".

W ostatnich dniach, z powodu rekordowej ilości zakażeń koronawirusem, w całej Polsce przywrócono nakaz zakrywania ust i nosa nawet na świeżym powietrzu. Tymczasem Viola wzywa do nienoszenia maseczek i na znak protestu chodzi... w majtkach na twarzy.

Być może wyjątkowa niechęć Violetty do maseczek ochronnych wynika z tego, że nie znalazła dotąd takiej, która idealnie by do niej pasowała? Mamy kilka propozycji: